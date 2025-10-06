ГД 8 октября рассмотрит законопроект о закреплении кадров в медицине

Вопрос серьезный и требует не менее серьезного подхода от парламентариев, подчеркнул председатель думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании 8 октября рассмотрят в первом чтении законопроект, который в том числе предусматривает появление обязательной системы наставничества для выпускников медицинских вузов. Об этом ТАСС сообщил председатель думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"Проект закона о закреплении кадров в отечественной системе здравоохранения уже готов к рассмотрению Государственной думой. Рассмотрим его в первом чтении в эту среду, 8 октября", - сказал Леонов.

Он также обратил внимание, что у комитета есть ряд предложений по поправкам в законопроект. "Вопрос серьезный и требует не менее серьезного подхода от парламентариев", - подчеркнул депутат.

Законопроект о закреплении кадров в системе здравоохранения правительство РФ внесло в Госдуму в конце августа 2025 года. Документ предусматривает, что при поступлении на бюджетные места по программам высшего медицинского и фармацевтического образования студенты должны будут заключать договоры о целевом обучении. Кроме того, авторы инициативы предлагают организовать обязательную трехлетнюю программу наставничества для выпускников медвузов, в течение которой им предстоит работать вместе с более опытными коллегами в организациях, предоставляющих бесплатную медицинскую помощь.