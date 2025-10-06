В КБР более 60 тыс. пожилых вовлекли в программу активного долголетия

В регионе также продолжается работа по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

НАЛЬЧИК, 6 октября. /ТАСС/. Свыше 60 тыс. людей пожилого возраста вовлечены в программу активного долголетия в Кабардино-Балкарии (КБР), что составляет больше половины всех представителей старшего поколения в регионе, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты КБР.

"Порядка 60 тыс. граждан пожилого возраста вовлечены в региональную программу активного долголетия в Кабардино-Балкарии. Она развивается при поддержке национального проекта "Семья". Главная цель - увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения, повышение качества их жизни", - пояснили в ведомстве.

Доля граждан старшего возраста, вовлеченных в программу, составила почти 37 %. Всего по данным Федеральной службы государственной статистики, численность граждан старше 65 лет в Кабардино-Балкарии составляет 111, 2 тыс. человек.

В регионе также продолжается работа по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. На постоянной основе такую помощь безвозмездно получают на 228 пожилых и инвалидов, в том числе два инвалида - участника СВО.