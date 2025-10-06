Омбудсмен Подмосковья посоветовала ставить запоры на окна вне зависимости от этажа

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова напомнила, что детей нельзя оставлять одних без присмотра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова порекомендовала родителям для обеспечения безопасности детей ставить запорные механизмы на окна вне зависимости от этажа проживания. Также она напомнила, что при наличии детей окна следует открывать только на режим проветривания.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором ребенок выпал из окна многоэтажного жилого дома в подмосковных Люберцах и смог выжить благодаря падению в корзину для кондиционера на фасаде здания.

"Окна нельзя открывать настежь, окна надо открывать на режиме проветривания. Детей нельзя оставлять одних без присмотра. Если вам кажется, что ребенок не залезет, - он залезет. Если вам кажется, что он не откроет, - он откроет. И вот это чудо, которое произошло в Люберцах, оно бывает, случается, но это очень редко. Ребенок мог погибнуть или оказаться сильно травмированным и остаться инвалидом. <…>. Мы из раза в раз напоминаем родителям, что москитная сетка не выдерживает больше 500 граммов. Поэтому открывайте окна только на режим проветривания. И, конечно, лучше всего поставить на окна запоры вне зависимости от того, на каком этаже вы живете", - сказала она ТАСС.

По ее словам, в настоящее время аппарат уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье фиксирует большое количество происшествий, связанных с выпадением детей с низких этажей - их число превышает установленные в предыдущие годы случаи.

"У людей сложилось ложное представление, что первые, вторые, третьи этажи - это не опасно. Так вот, это ложная иллюзия. Летальность и травмированность с низких этажей такая же, как и с высоких этажей. Поэтому я бы рекомендовала ставить запоры, начиная с первого этажа, и желательно на всех окнах, а не только там, где ребенок больше проводит времени", - подчеркнула детский омбудсмен.