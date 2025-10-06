В ДНР провели капремонт крупнейшей котельной впервые с 1984 года

Котельная обеспечивает теплом 80 потребителей

ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Капитальный ремонт электроснабжения крупнейшей котельной в Горняцком районе Макеевки в ДНР, которая обеспечивает теплом 59 домов, школы, детсады, больницы, другие объекты, проведен впервые с 1984 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Отремонтировали систему электроснабжения самой большой макеевской котельной в Горняцком районе города. Эта котельная обеспечивает теплом 59 многоквартирных жилых домов, три школы и четыре детсада, две больницы, девять объектов соцсферы, в целом - 80 потребителей", - сообщил Пушилин.

По его словам, с момента введения в эксплуатацию в 1984 году здесь произведен первый масштабный капитальный ремонт такого уровня. Полностью обновили один из трех котлов, провели текущий ремонт двух котлов, основного и вспомогательного оборудования, заменили дымосос, вентилятор, фильтр.

Пушилин отметил, что перед стартом отопительного сезона власти проверяют готовность подключения абонентов к системе теплоснабжения. Ряд котельных в Киевском, Куйбышевском и Пролетарском районах Донецка наполнили водой из водоемов. "Все усилия направляем на то, чтобы жители республики получили тепло в дома в срок и в полном объеме", - подчеркнул глава региона.