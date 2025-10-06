Фигурант второго дела Хотина о хищении нефти заключил сделку со следствием

Заместитель коммерческого директора "Русь-ойл" Александр Филинков признал вину

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС, архив

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Заместитель коммерческого директора "Русь-ойл" Александр Филинков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве в рамках расследования второго уголовного дела бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина, обвиняемого в хищении нефтепродуктов почти на 60 млрд рублей в составе организованной преступной группы. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела.

"С Филинковым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, он признал вину, активно выполняет условия досудебного соглашения, активно способствует расследованию дела", - говорится в документах.

Ранее сообщалось, что правоохранители завершили расследование по второму уголовному делу бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина. В окончательной редакции ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и создании организованной преступной группы (ст. 210 УК РФ). Уголовное дело состоит из 130 томов.

Кроме Алексея Хотина и Александра Филинкова, которому по просьбе следствия мера пресечения изменена с ареста на запрет определение действий, по этому делу проходят замдиректора по финансам компании "Дульсима" Александр Андрианов, исполнительный директор ООО "Юганскнефтегазгеофизика" Андрей Потапов, заместитель гендиректора ООО "Юкатекс-Югра" Алексей Егоров и замдиректора этой организации Сергей Серых. По данным следствия, топ-менеджеры подконтрольной Алексею Хотину "Русь-Ойл" продали за границу около 1,5 млн тонн находящейся под арестом нефти почти на 60 млрд рублей, присвоив выручку.