В Новосибирске закроют на ремонт центр социальной адаптации детей-инвалидов

После ремонта центр будет перепрофилирован и сможет принимать инвалидов с различными диагнозами, а не только детей с ментальными нарушениями, как раньше

НОВОСИБИРСК, 6 октября. /ТАСС/. Комплексный центр социальной адаптации детей-инвалидов закроется в Новосибирске. Его реконструируют и адаптируют под детей с разными нарушениями, а не только ментальными отклонениями, как было ранее, сообщил журналистам заместитель министра труда и социального развития региона Владимир Машанов.

"Мы вошли в федеральный проект, получили федеральное финансирование, и сегодня центр на улице Немировича-Данченко уже вступил в стадию ремонта и проектирования новых комнат, соответственно установки нового оборудования", - сказал он. На реконструкцию центра власти Новосибирской области потратят более 20 млн рублей, уточнил ТАСС. Учреждение закроют на ремонт в конце октября, а работы планируют завершить во второй половине 2026 года.

По словам Машанова, реконструкция связана с вступлением в силу с 1 марта 2025 года нового федерального закона о социальной защите инвалидов. Закон меняет подход к реабилитации: теперь людей с инвалидностью распределяют по группам в зависимости от диагноза - нарушения зрения, слуха, ментальные особенности - и для каждой группы разрабатывают индивидуальные программы. После ремонта центр будет перепрофилирован и сможет принимать инвалидов с различными диагнозами, а не только детей с ментальными нарушениями, как раньше.

На время ремонта детей переведут в другие городские учреждения - центры "Олеся", "Надежда" и "Заря". В "Олесе" увеличат количество мест на 20 человек для детей из Комплексного центра, проходящих лечение по индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА). Курс там длится от 21 дня до трех месяцев, занятия проходят в присутствии родителей. "Мы вынуждены детей, у которых договор еще не закончился, перевезти в другое центр, смешать группы, чтобы они не остались сегодня без услуги", - сказал Манашов.

Однако родители обеспокоены ситуацией с детьми, у которых закончилась программа ИПРА и которые не смогут посещать центр во время ремонта. "Для нас это второй дом, мой ребенок бежал туда радостный, а теперь - мы снова за бортом жизни", - говорит мама ребенка с тяжелой формой аутизма. По ее словам, формат краткосрочной реабилитации в других центрах им не подходит - нужны условия для постоянной социальной адаптации, которая могла длиться больше года. "Этот центр давал возможность жить, работать, заниматься своим здоровьем, потому что многие мамы живут все время в ребенке", - отметила она. Без постоянных занятий дети теряют с трудом сформированные навыки, а в других учреждениях - "Надежда" и "Заря" - очереди на месяцы вперед.

Кроме детей, в центре занимались и взрослые инвалиды, которые поддерживали здесь навыки самообслуживания и общения. Совершеннолетних инвалидов направили в психоневрологический интернат в городе Обь, где для них созданы два отделения - дневного и пятидневного пребывания. "Нужно просто этот факт принять и выстроить маршрут, чтобы занять эти места", - сказал заместитель министра.

О центре

Комплексный центр социальной адаптации инвалидов открылся в 2018 году и стал первым в регионе учреждением для детей с инвалидностью от 14 до 18 лет. Центр был рассчитан на 25 человек и работал в формате полного дня - дети получали помощь педагогов, массажистов, специалистов по лечебной физкультуре, пока родители на работе.