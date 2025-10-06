Кашпировский заявил, что здоров и не нуждался в госпитализации

СМИ ранее сообщали, что экстрасенса забрали в больницу из-за развития онкологического заболевания

Анатолий Кашпировский © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Экстрасенс Анатолий Кашпировский чувствует себя хорошо и не нуждался в госпитализации. Об этом он заявил во время прямого эфира в своих социальных сетях.

Ранее несколько новостных Telegram-каналов сообщили о госпитализации 86-летнего Кашпировского, в качестве причины указывалось развитие у него онкологического заболевания.

"Не разобравшись, не узнав, [СМИ] стали публиковать то, чего не было. Я хорошо себя чувствую, никуда не госпитализирован и нахожусь дома", - заявил Кашпировский.

Ранее директор экстрасенса Сергей Рудых в разговоре с ТАСС опроверг факт госпитализации, назвав появившуюся информацию очень злой и неприличной выдумкой.

Популярность Кашпировский приобрел в конце 80-х благодаря телевизионной программе "Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского".