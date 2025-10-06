Путин образовал группу по вопросам помощи семьям и профилактики социального сиротства

Согласно распоряжению, ключевыми задачами группы станут анализ состояния и перспектив развития системы помощи семьям с детьми, разработка плана мероприятий до 2030 года по снижению социального сиротства

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об образовании рабочей группы по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства. Группу возглавит уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Образовать межведомственную рабочую группу по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства", - говорится в документе, опубликованном на сайте официальной правовой информации.

Согласно распоряжению, ключевыми задачами рабочей группы станут анализ состояния и перспектив развития системы помощи семьям с детьми, разработка плана мероприятий до 2030 года по снижению социального сиротства, а также рассмотрение предложений федеральных и региональных органов власти и экспертного сообщества по нормативно-правовому и кадровому обеспечению работы в этой сфере.

Кроме того, в задачи группы входит мониторинг ситуации, сбор статистики и иной информации о работе действующих механизмов поддержки, координация деятельности органов власти и общественных организаций, внедрение передовых практик и подготовка предложений президенту и правительству.