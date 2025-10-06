Аэропорт Таллина предупредил о предстоящем перелете крупных птиц

Предупреждение о сезонной активности журавлей, гусей и лебедей будет действовать до вечера 24 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сезонный перелет птичьих стай не исключен в ближайшие недели в воздушном пространстве международного аэропорта в Таллине. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе главной эстонской аэрогавани.

"Речь идет о сезонной активности, прежде всего, журавлей, гусей и лебедей, причем максимальный размер одной стаи может достигать 500 птиц, а вес одной особи - 9 килограмм", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по оценкам специалистов, основное направление перелета птиц - юг, юго-запад и запад, высота их полета при этом может достигать 900 м. "Данная информация доведена до всех пользователей воздушного пространства, специальное орнитологическое предупреждение пока будет действовать до вечера 24 октября", - заключил собеседник агентства.