В Подмосковье более 3 тыс. домов капитально отремонтируют до конца года

Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в 2026 году капитальный ремонт охватит около 2,3 тыс. многоквартирных домов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Подмосковная программа капитального ремонта многоквартирных домов на текущий год предусматривает проведение работ более чем в 3 тыс. зданий. К настоящему моменту обновление завершено в половине из них, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"В Подмосковье реализуется большая программа капитального ремонта многоквартирных домов. План на этот год - более 3 тыс. МКД. <...> Больше всего домов капитально ремонтируем в Балашихе, Подольске, Одинцовском, Красногорске и Люберцах. Полностью завершили работы в Можайске, Зарайске, Бронницах, Волоколамске, Восходе и Лотошино. По всему Подмосковью готовы 1 522 дома", - написал он в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в планах на текущий год обновить фасады 507 домов, отремонтировать кровлю 1,2 тыс. домов, заменить лифты в 84 домах. Кроме того, на ряде объектов отремонтируют системы газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также центрального отопления.

"Это масштабная и ответственная работа, и важно выполнить ее в срок, не подводя жителей. Наша главная задача - обеспечить, чтобы средства Фонда капитального ремонта использовались максимально эффективно и прозрачно, принося реальную пользу людям. Все эти работы финансируются за счет взносов самих жильцов. Каждый должен понимать, когда и что именно будут делать в его доме", - подчеркнул губернатор.

По его словам, в следующем году капитальный ремонт охватит около 2,3 тыс. многоквартирных домов.