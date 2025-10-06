Губернатор Анохин поздравил педагогов Смоленской области с праздником

Глава региона отметил, что в области свыше 15 тыс. педагогических работников

Редакция сайта ТАСС

СМОЛЕНСК, 6 октября. /ТАСС/. Губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил работников образования с профессиональным праздником на торжественном мероприятии в КДЦ "Губернский". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Профессия учителя - одна из самых важных и благородных. Именно от труда педагогов сегодня зависит, каким будет будущее нашего региона", - отметил Анохин.

Он отметил, что в Смоленской области свыше 15 тыс. педагогических работников. Они передают свои знания, вдохновляют детей на успехи, помогают раскрывать таланты.

В регионе продолжают создавать комфортные и современные условия для обучения. В этом году за счет федерального бюджета капитально ремонтируют 15 образовательных организаций, более 60 - на областные средства.

На торжественном мероприятии губернатор вручил педагогам заслуженные награды, среди которых ведомственный знак отличия Министерства просвещения Российской Федерации "Отличник просвещения", почетное звание "Почетный работник сферы образования Российской Федерации" и другие.