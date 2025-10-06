Под Псковом начала работу межрегиональная студенческая Вахта Памяти

В течение двух недель студенты из разных регионов России будут заниматься поисками останков советских военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны

ПСКОВ, 6 октября. /ТАСС/. Межрегиональная студенческая Вахта Памяти начала свою работу на территории Дновского района Псковской области: на протяжении двух недель ребята из разных регионов России будут заниматься поисками останков советских военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила Ассоциация студенческих поисковых отрядов в своем телеграм-канале.

"Студенты-поисковики приступили к работам на межрегиональной студенческой Вахте Памяти: Северо-Западный фронт. Экспедиция проходит в рамках федерального проекта "Без срока давности", который направлен на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР - жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны", - отмечается в сообщении.

Студенты-поисковики будут работать в Дновском районе на протяжении двух недель. Среди участников - представители разных регионов, в том числе студенты из Екатеринбурга, Костромы, Волгограда. Поисковые работы осложняются тем, что грунт влажный с мощными корневыми системами деревьев.

Дновский район в годы войны

В Дновском районе во время Великой Отечественной войны находился важнейший железнодорожный узел. В период фашистской оккупации здесь действовало местное подполье, которое возглавляла Герой Советского Союза Анастасия Бисениек. В городе Дно находились два лагеря советских военнопленных. Один размещался в военном городке, а второй - в трех километрах от города, в Колотушино. В Дновском лагере, по оценке экспертов, размещалось одновременно порядка 12-15 тыс. человек.