В Москве простятся с актрисой Ниной Гуляевой

Артистка умерла 3 октября в возрасте 94 лет

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Гуляевой состоится 7 октября в МХТ имени А. П. Чехова. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

Гуляева была старейшей артисткой МХТ имени А. П. Чехова. Она умерла 3 октября в возрасте 94 лет.

В здании театра состоится гражданская панихида. Далее, в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках на Софийской набережной, пройдет отпевание, после чего Гуляеву похоронят на Троекуровском кладбище. Актриса будет упокоена рядом со своим мужем - народным артистом СССР Вячеславом Невинным.

О Гуляевой

Нина Гуляева родилась 18 апреля 1931 года в Москве. В 1954 году окончила Школу-студию МХАТ и стала актрисой МХАТ СССР имени М. Горького. В 1987 году, после разделения труппы театра, осталась в коллективе под руководством народного артиста СССР Олега Ефремова (ныне МХТ имени А. П. Чехова).

Гуляева также сотрудничала с Государственным театром наций. Снималась в фильмах "В степной тиши" (1959, режиссер Сергей Казаков), "Твой современник" (1967, Юлий Райзман), "Только три ночи" (1969, Гавриил Егиазаров). Принимала участие в озвучивании ряда мультипликационных фильмов и художественных картин.

Удостоена звания народной артистки РСФСР (1969). Награждена орденами Почета (1998) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2006). Отмечена благодарностью президента РФ (2011).