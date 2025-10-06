В России выявили мошенническую схему с препаратами для кошек и собак

Злоумышленники предлагают купить препараты, ставшие труднодоступными из-за санкций

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Мошенники создали сеть Telegram-каналов и фейковый сайт ветклиники, чтобы обманывать владельцев кошек и собак обещаниями поставить дефицитные иностранные препараты для питомцев, сообщили ТАСС в ИБ-компании F6.

Сайт и порядка 20 каналов используют бренд "Зооаптека PRO", а связанная с ними схема действует как минимум с мая, говорят в F6. Корреспонденту ТАСС удалось найти апрельские и июльские сообщения пользователей, которые уже предупреждали о мошенниках под этой вывеской.

Злоумышленники предлагают купить препараты, ставшие труднодоступными из-за санкций, - "Бравекто", "Симпарика", "Апоквел", NexGard. Большая часть защищает питомцев от блох и клещей. Стоимость мошенники указывают примерно схожую с рынком.

В F6 говорят, что неизвестно, как именно происходит "заманивание" жертв, но отмечают, что и сайт, и Telegram-каналы индексируются в российских поисковиках, через которые их можно найти. Также мошенниками был создан отдельный Telegram-канал с положительными отзывами, подлинность которых невозможно проверить, и где обычные пользователи не могут оставить отзыв сами.

"Товары" заказываются через аккаунт "менеджера" в Telegram. Мошенники предлагают внести 100% предоплату переводом на карту или по номеру телефона, которые постоянно меняются. Для подтверждения "заказа" нужна квитанция о переводе, после чего жертву просят связаться с "логистом", также орудующим в Telegram.

Если жертва, уже потерявшая на переводе деньги, просит у него возврат, начинается уже второй этап атаки. "Возврат" оформляется на фейковой веб-странице с формой оплаты банка, где у указавшей свои реквизиты жертвы могут повторно списать сумму товара. В F6 оценивают средний ущерб от этой схемы в 7-10 тыс. рублей.