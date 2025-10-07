С Камчатки в зону СВО отправили более 700 единиц техники

В состав груза вошли спецоборудование для РЭБ и связи, расходные материалы и беспилотники

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 октября. /ТАСС/. Более 700 единиц техники, в том числе беспилотники, переданы с Камчатки в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"В состав груза вошло спецоборудование, в основном, для радиоэлектронной борьбы, для связи, расходная продукция, беспилотники - всего более 700 единиц", - рассказали в правительстве Камчатки.

Всего с начала СВО Камчатка передала на фронт более 60 тыс. единиц оборудования и свыше 150 тонн гуманитарной помощи.