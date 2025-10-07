На Камчатке разработают турпрограммы для гостей из КНР и Таиланда

Их представят на Международном туристическом форуме в декабре этого года

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 октября. /ТАСС/. Специальные программы для туристов из Китая и Таиланда разработают на Камчатке до конца 2025 года. Они будут представлены на Международном туристическом форуме в декабре, сообщается на сайте краевого правительства.

"Рост числа туристов из Китая и Таиланда открывает широкие возможности для развития региона. Китайцы составляют значительную долю активного сегмента международного туризма. Тайские гости, несмотря на меньшую численность, тоже представляют большой интерес. Разработанный [для них] туристический продукт будет окончательно доработан специалистами Министерства туризма Камчатского края и представлен широкой аудитории на петербургском Международном туристическом форуме "Travel Hub. Путешествуй. Зима" в декабре 2025 года", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в краевом правительстве, число иностранных туристов на Камчатке в 2024 году выросло в 1,5 раза. Значительную часть из этого количества составляют туристы из КНР.