Котяков: средний размер единого пособия в 2026 году превысит 18 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Единое пособие с 1 января планируют проиндексировать по темпам роста прожиточного минимума, в среднем размер пособия на ребенка составит 18,3 тыс. рублей при 100% прожиточного минимума на ребенка. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Единое пособие увеличивается ежегодно темпом роста прожиточного минимума с 1 января. На будущий год этот рост заложен на уровне 6,8%. В среднем размер пособия на ребенка составит 18,3 тыс. рублей", - сказал он.

Котяков уточнил, что единовременное пособие при рождении ребенка, выплаты по уходу за детьми с инвалидностью, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для незастрахованных граждан вырастут пропорционально инфляции - с 1 февраля их увеличат на 6,8%.

Единое пособие - социальная выплата для семей с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей, для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие также составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

Полный текст интервью будет опубликован 8 октября в 11:00 мск.