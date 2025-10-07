Участок в Воронежском заповеднике уже восстанавливался после крупных пожаров

Как отметил директор заповедника Анатолий Тарасов, сам факт работы в заповедном лесу подразумевает, что искусственно ничего сажать не будут

ВОРОНЕЖ, 7 октября. /ТАСС/. Участок леса в Усманском районе Липецкой области, принадлежащий Воронежскому заповеднику, дважды уже восстанавливался после крупных пожаров. Об этом ТАСС рассказал директор заповедника Анатолий Тарасов.

"1937-1938 год, там уже были пожары такие, в этих краях. И там уже восстанавливалось это все, и опять такой вот пожар. У нас еще подобный пожар был в 2014 году, там больше тысячи [га], сгорело, сейчас точно не скажу", - рассказал Тарасов.

По опыту наблюдений за другими подобными пожарами сотрудники заповедника полагают, что первой восстанавливаться от корня начнет береза. Также быстро насеивается осина. А вот сосновые деревья в случае сильных повреждений огнем восстановлению уже не подлежат и быстро окончательно погибают.

Сам факт работы в заповедном лесу подразумевает, что искусственно здесь ничего сажать не будут. Задача - наблюдать за тем, как лес будет восстанавливаться естественным образом, какие животные, птицы и насекомые вернутся сюда первыми.

Крупный пожар в Усманском районе Липецкой области, на территории Воронежского заповедника, с разной степенью интенсивности продолжался с 29 мая по 5 июня 2025 года. Его причиной стало возгорание лесной подстилки, произошедшее в результате обрыва высоковольтной линии электропередачи на железной дороге. Ветер до 25 м/с способствовал быстрому распространению огня.

Работа по ликвидации возгорания велась круглосуточно. К ней были подключены пожарные, спасатели, лесники, добровольцы, работники сельскохозяйственных и дорожных компаний, Роспотребнадзора, сотрудники ПАО "НЛМК" и другие специалисты - всего более 300 человек. При тушении пожара использовалась авиация МЧС России. Власти Липецкой области объявляли режим ЧС районного масштаба.