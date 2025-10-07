Югра почти в три раза увеличила финансирование защиты лесов от пожаров

В 2026-2027 годах на данные цели предусмотрено 3 млрд 673,6 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 октября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ направил на защиту лесов от пожаров в 2025 году почти 2 млрд рублей. Планируется, что в ближайшие два года на эти цели пойдут еще более 3,6 млрд рублей, сообщил ТАСС директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов.

В Югре, как регионе с большим лесным массивом, проблема пожаров особенно актуальна, поэтому с ними стараются не бороться, а предупреждать заранее и отслеживать на малой площади, чтобы оперативно ликвидировать.

"2025 году на мероприятия по защите лесов от пожаров в Югре направлено 1 млрд 942,0 млн рублей. В 2026-2027 годах на данные цели предусмотрено 3 млрд 673,6 млн рублей. Средства направляются на мониторинг пожарной опасности и лесных пожаров, тушение лесных пожаров, а также выполнение мероприятий по противопожарному обустройству лесов", - отметил собеседник агентства.

Увеличение финансирования, по его словам, в частности, связано с увеличением кратности авиационного патрулирования и повышением тарифов на аренду воздушных судов.

О снижении лесных пожаров в Югре в 2025 году

Как отметил Филатов, кроме природных факторов, таких как снижение средней температуры воздуха в регионе и увеличение количества осадков в июле, на сокращение лесных пожаров в нынешнем году также повлияли слаженная работа и взаимодействие всех задействованных структур, многоступенчатая система мониторинга возгораний в лесах и профилактическая работа Базы авиационной и наземной охраны лесов - реконструкция лесных дорог для охраны лесов от пожаров, устройство, прочистка, обновление противопожарных минерализованных полос, прочистка противопожарных, создание пожарных водоемов в необходимых местах, благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах. Кроме того, это установка и размещение стендов и других знаков и указателей с информацией о мерах пожарной безопасности в лесах.

По статистике, причинами 87% стали грозы, а еще 13% - человеческий фактор. "В 2025 году относительно 2024 года произошло уменьшение пожаров по вине человека на 36%. В текущем году продолжается проведение активной противопожарной пропаганды среди населения Югры и через СМИ. В 2026 году планируется наращивать объемы агитации для снижения количества пожаров по вине жителей", - пояснил директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры.

В регионе для дистанционного автоматического отслеживания ситуации и оперативного реагирования на пожары в лесах используются технологии искусственного интеллекта и комплекс "Лесохранитель" с более чем 90 камерами, обеспечивающими мониторинг на 7,3 млн га (13,6% территории Югры). Для охраны лесов от пожаров автономного округа разработаны и утверждены 19 маршрутов авиационного патрулирования общей протяженностью почти 10 тыс. км. Как пояснил Филатов, "Лесохранителем" в нынешнем году обнаружено 4 из 7 ландшафтных и 7 из 202 лесных пожаров, а в прошлом году - 25 из 44 ландшафтных и 7 из 303 лесных.

Кроме того, как отметил собеседник агентства, в Югре продолжатся работы по лесовосстановлению. Так, в 2025 году они будут проведены на площади 24 967 га, что почти на 10% меньше прошлого года. По его словам, сокращение объема работ связано с уменьшением площадей вырубленных и погибших лесных насаждений. Филатов также добавил, что в 2026-2027 годах в регионе планируется лесовосстановление на площади 46 534,9 га.

С 6 октября в лесах Югры официально завершен пожароопасный период - он действовал с 26 апреля. Количество природных пожаров в сравнении с 2024 годом снизилось в полтора раза, а площадь почти в два раза - всего в текущем году произошло 202 лесных пожара на площади 4 832,82 га, 7 ландшафтных - на площади 114,5 га, из них 93% потушено было в первые сутки. Ранее Филатов сообщал ТАСС, что в 2024 году на данные мероприятия было выделено 695 млн рублей.