В Москве ожидается облачная погода и до 14 градусов тепла

В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 9-14 градусов, местами пройдет небольшой дождь

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и температура до плюс 14 градусов прогнозируются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 12-14 градусов тепла. В ночь на среду температура может опуститься до плюс 7 градусов.

Ветер слабый. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 9 - плюс 14 градусов, местами пройдет небольшой дождь. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса.