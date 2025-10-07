Власти Республики Алтай поддержат киносъемки в регионе

Премьер-министр региона Александр Прокопьев отметил, что в регионе выступают за развитие креативных индустрий не только в мегаполисах, но и на сельских территориях

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Большой интерес представителей киноиндустрии к Республике Алтай необходимо поддерживать и предоставить им доступ к площадкам, материально-техническую базу и системы частичного возмещения затрат при создании кинолент. Об этом ТАСС сообщил премьер-министр региона Александр Прокопьев.

"Мы видим большой интерес к региону и его богатой культуре со стороны кинематографистов, поэтому стремимся создать наиболее комфортные условия для творческих команд. Здесь наша задача - представить все возможные локации, чтобы как можно больше проектов снималось именно у нас, а также предоставить системы частичного возмещения затрат при создании национальных фильмов, аудиовизуальных произведений и квалифицированных профильных специалистов", - сообщил он.

Прокопьев добавил, что в регионе уже реализуются крупные федеральные проекты в сфере кино и анимации. В частности, в августе прошли съемки для художественного фильма "Колобок". Кроме того, кинофильм "Волки", всероссийская премьера которого состоится 20 ноября, снят на алтайском языке с русскими субтитрами и был представлен на кинофестивалях в Москве и Вологде, а региональная анимационная студия Morevna успешно сотрудничает с "Кинопоиском".

По словам премьер-министра, в регионе выступают за развитие креативных индустрий не только в мегаполисах, но и на сельских территориях. Так, власти региона обратились к Фонду культурных инициатив с просьбой рассмотреть возможность установления прогрессивной шкалы количественных показателей для творческих проектов, реализуемых в сельской местности.

"Это позволит сельским проектам быть более конкурентоспособными при получении грантовой поддержки. Кроме того, мы планируем расширить грантовую поддержку для проектов, которые влияют на сохранение и развитие традиционной культуры и ремесел, оказать комплексное содействие интеграции этномастерских и других креативных пространств в туристические маршруты, а также перманентно поддерживать организацию и проведение фестивалей и других культурных мероприятий на сельских территориях", - добавил Прокопьев.