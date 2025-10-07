"Добро.рф" обучит около 5 тыс. добровольцев в рамках программы "Добрый день"

Программа впервые проходит в регионах, сообщила заместитель председателя Совета ассоциации "Добро.рф" и ректор Академии развития гражданского общества "Добрино" Мария Афонина

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 7 октября. /ТАСС/. Образовательная программа "Добрый день" по обучению добровольцев и волонтеров, реализуемая экосистемой "Добро.рф", впервые проходит в регионах России. Ее участниками станут около 5 тыс. человек, сообщила в пресс-центре ТАСС во Владивостоке заместитель председателя Совета ассоциации "Добро.рф", ректор Академии развития гражданского общества "Добрино" Мария Афонина.

"В регионах России в этом году впервые проходит выездная образовательная программа, мы ее назвали "Добрый день", которая охватит большое количество городов от Дальнего Востока до Балтики. Нашими участниками станут около 5 тыс. молодых людей, и в рамках этой программы мы проводим несколько событий. Это мастер-класс "Интеллект на службе добра", это коммуникационный мастер-класс, это большая работа по полезным делам, которые будут выполнять наши участники", - сообщила Афонина.

Она отметила, что обучение направлено на развитие ключевых компетенций добровольцев и создание среды, основанной на ценностях добра, взаимопомощи, активной гражданской позиции и ответственности. Сегодня образовательная программа "Добрый день" стартует во Владивостоке. Также занятия пройдут в Южно-Сахалинске, Махачкале, Грозном, Ставрополе, Иванове, Ярославле, Калининграде и Москве.

"Добро.рф" - единая информационная система в сфере развития добровольчества. Она объединяет людей, сообщества, государство вокруг идеи добра как нормы жизни для того, чтобы раскрыть потенциал и благополучие каждого человека. На платформе "Добро.рф" зарегистрировано 8,5 млн волонтеров и добровольцев и 173 тыс. организаций, которые обеспечивают и реализуют добровольческую деятельность.