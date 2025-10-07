В Москве на участке зеленой линии метро приостанавливали движение поездов

Составы не курсировали от станции "Орехово" до "Автозаводской"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Движение поездов на участке зеленой линии метро от "Орехово" до "Автозаводской" временно приостанавливали. Об этом сообщалось в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Замоскворецкой линии (2) нет движения от станции "Орехово" до "Автозаводской" для проверки инфраструктуры. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорилось в сообщении.

Позже в ведомстве проинформировали, что движение на Замоскворецкой линии (2) восстановлено и вводится в график.

В новость внесены изменения (07:10 мск) - добавлена информация о восстановлении движения поездов.