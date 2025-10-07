Манул Тимофей из Московского зоопарка при зажировке набрал почти 1 кг

Суточный рацион Тимофея составляет около 400-450 граммов

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Манул Тимофей из Московского зоопарка, который в сентябре начал зажировку к зиме, прибавил уже 800 граммов и сейчас весит 5,8 кг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Символ Московского зоопарка - манул Тимофей - также активно готовится к зиме. С начала сентября он прибавил 800 граммов и сейчас весит 5,8 кг", - сказал собеседник агентства.

Суточный рацион Тимофея составляет около 400-450 граммов, понедельник остается разгрузочным днем, но в октябре его могут отменить. Зоологи следят, чтобы набор веса был постепенным. Во внутреннем вольере Тимофея подготовлены два домика: один уже утеплен сеном, второй будет готов позже. Манул выбирает, где ему комфортнее, активно гуляет и наблюдает за происходящим вокруг - чаще всего с полочек вольера или из дупла в крупном бревне.

В начале лета символ Московского зоопарка пребывал в своем минимальном за год весе - 3,7 кг. К осени зоологи начали постепенно увеличивать размер порций, и в начале сентября кот весил 5 кг.

Манул - редкий пушистый представитель семейства кошачьих родом из Центральной Азии, вид занесен в российскую и международную Красные книги. Для всех мест обитания манула характерен резко континентальный климат с очень низкими температурами зимой, до минус 50 градусов. Среди представителей семейства кошачьих у него самая густая шерсть, что помогает ему стойко переносить морозы, однако остро стоит проблема поиска питания. Поэтому кот делает большие запасы жира с началом похолодания.

В зоопарке процессы зажировки и разжировки поддерживаются искусственно.