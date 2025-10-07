Приезжего из Украины арестовали за шарф с нацистским символом на мачте "Спартака"

Сам болельщик Денис Куликов виновным себя не признал и оспаривал факт описываемых событий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы арестовал болельщика московского "Спартака" из Украины Дениса Куликова, который пришел на домашний матч команды с шарфом, на котором была изображена нацистская символика. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Признать Куликова Дениса Александровича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики, либо атрибутики, сходной с нацистской до степени смешения), и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок пять суток", - сказано в документе. Также по решению суда у болельщика конфискован шарф. Его признали предметом административного правонарушения.

Как сказано в решении суда, Куликов - выходец из Украины, проживающий в Москве. В конце сентября нынешнего года пришел на матч "Спартака" против ФК "Ростов", который проходил на столичной "Лукойл арене". "Являясь зрителем официального спортивного соревнования - футбольного матча - Куликов осуществил публичное демонстрирование символики экстремистской организации, а именно использовал шарф, на котором сбоку нанесено изображение эмблемы "Квадрата Сварога", представляющего собой ромб с пересекающими его двумя эллипсами, являющиеся символикой запрещенного решением Московского городского суда от 3 августа 2012 года экстремистского межрегионального общественного объединения "Северное братство", совершив тем самым административное правонарушение", - сказано в решении суда.

Сам Куликов виновным себя не признал и оспаривал факт описываемых событий. Однако суд приобщил к делу фото и видеоматреиалы и на основании них отправил фаната "Спартака" под арест.