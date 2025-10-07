В Приангарье восстановили электроснабжение около 5 тыс. домов

Линии электропередачи больше всего пострадали от упавших и наклоненных деревьев

ИРКУТСК, 7 октября. /ТАСС/. Электроснабжение более 4,8 тыс. жилых домов в Иркутске и Иркутском районе Приангарья полностью восстановлено. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Игорь Кобзев.

В понедельник сообщалось, что более 4,8 тыс. жилых домов остались без электроэнергии из-за снегопада в Иркутской области. Под отключения попали дома в Правобережном округе Иркутска и Иркутской районе региона.

"Сегодня утром энергетики отчитались, что все вчерашние аварийные отключения были устранены. Абонентов, которые из-за снегопада остались без электричества, вновь подключили. Сотрудники энергетических компаний убирали сломанные ветки, деревья, расчищали завалы, восстанавливали провода", - сообщил Кобзев.

По его словам, линии электропередачи 6-10 кВ пострадали больше всего от упавших и наклоненных деревьев. "Из-за сильного ветра и снегопада под отключение попали десятки тысяч абонентов. Хочу поблагодарить все без исключения аварийные бригады за работу в режиме нон-стоп и отметить их слаженное взаимодействие", - добавил губернатор.

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, в ночь с 5 на 6 октября в регионе ухудшилась погода. В области местами был сильный ветер до 25 м/с, метель, мокрый снег, снежный накат.