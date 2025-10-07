В ОНФ призвали усилить контроль за цирками-шапито

По словам эксперта направления "Народный фронт. Аналитика" Карена Даллакяна, существует, в частности, проблема с лицензированием таких цирков

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Законодательство в нынешнем виде не обеспечивает должной защиты животных, которые эксплуатируются в цирках-шапито, и требует доработки. Как заявил ТАСС эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", президент Фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Даллакян, животные в таких цирках часто содержатся в ненадлежащих условиях, а контроль за их эксплуатацией остается формальным.

Ранее комитет Госдумы по экологии не поддержал законопроект фракции "Новые люди" о запрете на использование животных в цирках. Эксперт согласился с этой позицией, отметив, что Россия пока не готова к таким изменениям из-за нехватки реабилитационных центров для размещения всех животных. Он добавил, что выпуск животных в дикую природу также ошибочен, поскольку многие из них - экзотические виды, не способные выжить в российских лесах и тайге.

Вместе с тем, по его словам, внимание законодателей следует сосредоточить на регулировании деятельности гастролирующих цирков-шапито, где чаще всего фиксируются нарушения. "Действующий закон не обеспечивает защиту животных, содержащихся в таких цирках. В отличие от стационарных цирков, где есть подходящие условия, выгул и ветеринарный контроль, в цирках-шапито этого нет. Часто животные содержатся на асфальтированных площадках или парковках, без постоянного доступа к воде, особенно в жаркую погоду, и без наблюдения специалистов", - отметил он.

По словам эксперта, существует и проблема с лицензированием таких цирков. "Нередко лицензии оформляют на мелких животных - коз, змей или собак, - а затем нелегально используют крупных хищников - львов или тигров. Для работы с ними требуется профильное образование и опыт, но эти требования игнорируются. Зачастую такие цирки просто покупают животных и организуют гастроли без необходимого контроля", - рассказал Даллакян.

Он добавил, что цирки-шапито не поднадзорны министерству культуры и контролируются только Россельхознадзором, который ограничивается выдачей лицензий и минимальными штрафами. "Часто нарушения обходятся в символические суммы, и цирки продолжают работу, скрывая реальное количество животных", - подчеркнул эксперт.

По словам Даллакяна, в Россию также возрос приток дрессировщиков из стран, где использование диких животных запрещено. "Несколько лет назад информация о таких дрессировщиках, работающих в гастролирующих шапито, была в открытых источниках. Сейчас они по-прежнему есть, но стараются это не афишировать", - отметил он.

Эксперт также подчеркнул необходимость создания нормативной базы для реабилитационных центров. "Сегодня из-за отсутствия соответствующих ОКВЭД такие центры не могут получать субсидии и государственную поддержку. Нужно закрепить нормативы и создавать приюты пожизненного содержания для животных, рожденных в неволе", - заключил Даллакян.