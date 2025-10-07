Дочь возвращенного из плена бойца узнала его на фото с Украины

Татьяна рассказала, что увидела распространенное украинцами в соцсетях фото и обратила внимание на руки одного из пленных

УФА, 7 октября. /ТАСС/. Семья российского военнослужащего Василия смогла узнать его на снятой украинцами фотографии по пальцам рук. Об этом ТАСС рассказала дочь бойца Татьяна.

По ее словам, после того, как весной 2024 года отец перестал выходить на связь, она увидела распространенную украинцами в соцсетях фотографию с попавшим в плен сослуживцем отца. На фото, добавила она, избитые раненые российские военнослужащие были связаны, их лица - замотаны скотчем.

"Я сразу обратила внимание на руки. Узнала папины пальцы - у него форма ногтей особенная, семейная", - сказала Татьяна.

Ранее ТАСС сообщали в силовых структурах, что семье военнослужащего Василия из города Стерлитамака в Башкирии удалось вернуть его из украинского плена, не поддавшись на шантаж со стороны украинских спецслужб и вовремя обратившись в правоохранительные органы.