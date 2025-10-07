Решение о восстановлении дома после взрыва газа в ЛНР примут после обследования

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 7 октября. /ТАСС/. Решение о восстановлении многоэтажного дома в Красном Луче Луганской Народной Республики, в котором произошел взрыв газа 5 октября, примут после его обследования специалистами. Об этом сообщил ТАСС глава города Сергей Соловьев.

"На данный момент давать какие-либо заключения преждевременно. Решение будет приниматься на основании заключения специализированной организации о состоянии несущих конструкций многоквартирного дома", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Соловьев уточнил, что жильцов дома обеспечили едой, питанием и теплыми вещами. Для них также развернули пункт временного размещения на базе Краснолучского комплексного центра социального обслуживания населения. "Заявлений на размещение от жителей [в пункте временного размещения] не поступало. Жильцы данного дома разместились у родственников и знакомых, было организовано транспортное обеспечение для эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации", - сообщил глава Красного Луча.

Утром 5 октября из-за взрыва бытового газа обрушились два этажа в многоэтажном доме в Красном Луче. Пострадала 63-летняя женщина. Власти города ввели режим ЧС муниципального уровня. В СК возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.