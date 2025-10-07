Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения

Предстоятель Русской православной церкви выразил особую признательность президенту "за неизменное внимание к служению Русской православной церкви"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, выразив особую признательность за внимание к Русской православной церкви и поддержку ее общественных инициатив. Текст поздравления опубликован на сайте Московской патриархии.

"Примите сердечные поздравления с днем рождения. Более четверти века назад вы были призваны к весьма важному и многотрудному служению, которое сопряжено с огромной ответственностью за страну, а также с заботой о миллионах сограждан. Отрадно свидетельствовать, что все эти годы под вашим руководством Россия уверенно идет по пути социально-экономического развития, преодолевает вызовы времени, укрепляет свой суверенитет, научный, технический и военный потенциал, стремится к обеспечению национальной безопасности и выстраиванию справедливых международных отношений", - говорится в патриаршем поздравлении.

Предстоятель Русской православной церкви выразил особую признательность президенту "за неизменное внимание к служению Русской православной церкви, а также за поддержку ее различных общественно значимых инициатив". "Убежден, что совместными усилиями государственного руководства, Церкви и всех людей доброй воли будут и впредь реализовываться многие начинания, способствующие консолидации нашего народа, укреплению подлинного суверенитета страны, утверждению непреходящих духовно-нравственных ценностей в жизни современников, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, повышению авторитета России на международной арене, упрочению межнационального и межрелигиозного мира и согласия", - добавил он.

"Желаю вам неоскудевающих сил, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в дальнейшем служении на пользу страны и сограждан", - заключил поздравление патриарх.