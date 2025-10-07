В первом в России беспилотном трамвае нейроголос начал объявлять остановки

Трамвай курсирует в Москве по маршруту №10 "Метро "Щукинская" - Улица Кулакова"

Редакция сайта ТАСС

© Георгий Чернышов/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Остановки в первом в России беспилотном трамвае, которой курсирует в Москве по маршруту №10 "Метро "Щукинская" - Улица Кулакова" на северо-западе Москвы, начал объявлять нейроголос. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Инновационный беспилотный трамвай стал первым видом наземного транспорта Москвы, где применили технологию синтеза речи", - приводятся на сайте слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Для первого в России беспилотного трамвая специалисты подготовили базу аудиосообщений навигационного и дополнительного информирования по маршруту следования. В исполнении профессионального диктора метро Алексея Россошанского для пассажиров звучат все необходимые объявления: приветствие со словами о том, что человек находится в уникальном для России трамвае, названия всех остановок маршрута, напоминание о необходимости быть вежливыми, а также правила пользования транспортом.

3 сентября 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение первого в России полностью беспилотного трамвая по маршруту с пассажирами, транспорт следует по маршруту №10 "Метро "Щукинская" - Улица Кулакова" на северо-западе Москвы. Запуск беспилотного трамвая осуществлялся в три этапа. На первом этапе испытания проводились с водителем, который принимал конечные решения. На втором этапе уже осуществлялись тестовые поездки с пассажирами и водителем в кабине. И третий этап представлял из себя запуск регулярного маршрута уже без водителя.

Планируется запуск еще трех беспилотных трамваев до конца 2025 года. В 2023 году в Москве был создан Центр беспилотного транспорта, целью которого стало создание беспилотных технологий на конкретных видах транспорта.