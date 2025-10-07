Глава Минкультуры Коми попала в базу украинского "Миротворца"

Данные Марины Бурмистровой разместили с припиской "за покушение на территориальную целостность Украины"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Министр культуры и архивного дела Коми Марина Бурмистрова внесена в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Данные Бурмистровой размещены с припиской "за покушение на территориальную целостность Украины".

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.