Собянин: Путин сплотил граждан России ради суверенитета и целостности страны

Мэр столицы отметил, что президент сыграл неоценимую роль в реализации крупнейших инфраструктурных городских проектов последних лет, благодаря чему столица вышла на новый уровень развития

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сплотил граждан ради независимости, целостности и суверенитета страны. Об этом в поздравлении по случаю дня рождения российского лидера написал в канале Max мэр Москвы Сергей Собянин.

"Поздравляю с днем рождения нашего президента! Владимиру Владимировичу удалось почти невозможное - завоевать полное доверие огромной, многонациональной, сильной духом страны. Сплотить людей ради независимости, целостности и суверенитета России", - написал Собянин.

Мэр выразил благодарность президенту за поддержку, оказываемую Москве. Он отметил, что Путин сыграл неоценимую роль в реализации крупнейших инфраструктурных городских проектов последних лет, благодаря чему столица вышла на новый уровень развития.

"От всего сердца желаю Владимиру Владимировичу здоровья и новых достижений во благо России", - заключил Собянин.

Президент РФ отмечает 7 октября свое 73-летие.