Льву Шлосбергу продлили домашний арест по делу о дискредитации ВС РФ

Соответствующее решение суд принял по ходатайству следователя СУ УМВД России по Псковской области

Лев Шлосберг © Михаил Метцель/ ТАСС

ПСКОВ, 7 октября. /ТАСС/. Псковский городской суд продлил на два месяца домашний арест заместителю председателя партии "Яблоко" Льву Шлосбергу (признан в РФ иноагентом). Соответствующее решение суд принял по ходатайству следователя СУ УМВД России по Псковской области по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщила объединенная пресс-службе судов Псковской области.

"Псковским городским судом по ходатайству следователя СУ УМВД России по Псковской области продлен срок содержания под домашним арестом на 2 месяца в отношении заместителя председателя Псковского регионального отделения Российской объединенной демократической партии "Яблоко" Шлосберга Л. М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, Шлосберг, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, в социальной сети "Одноклассники" разместил видеозапись, направленную на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.