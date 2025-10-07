В МХТ им. Чехова началось прощание с Ниной Гуляевой

Народную артистку похоронят на Троекуровском кладбище рядом с мужем - народным артистом СССР Вячеславом Невинным

Редакция сайта ТАСС

© Алиса Куликова/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Гражданская панихида по народной артистке РСФСР Нине Гуляевой началась в МХТ имени А. П. Чехова, передает корреспондент ТАСС.

Читайте также

Голос детства. Каким был путь актрисы Гуляевой, озвучившей Ассоль и Чиполлино

Гуляева была старейшей артисткой театра. Она умерла 3 октября в возрасте 94 лет.

Гроб с телом актрисы установлен в портретном фойе МХТ им. Чехова, там же размещен портрет Гуляевой. Пришедшие проститься, в том числе - народный артист РФ Авангард Леонтьев, народный артист РСФСР Станислав Любшин и заслуженная артистка РФ Марина Брусникина и другие артисты и режиссеры МХТ, несут к нему цветы.

По завершении церемонии в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках на Софийской набережной пройдет отпевание артистки. Нину Гуляеву похоронят на Троекуровском кладбище рядом с мужем - народным артистом СССР Вячеславом Невинным.