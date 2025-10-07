Муфтий Крганов поздравил Путина с днем рождения

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и поблагодарил за поддержку инициатив и проектов мусульманского сообщества РФ. Текст его поздравления ТАСС предоставили в пресс-службе ДСМР.

"Позвольте от лица Духовного собрания мусульман России, правоверных Москвы и себя лично сердечно поздравить вас с днем рождения! Вся ваша жизнь посвящена служению России. Долгие годы вы трудитесь на посту главы государства Российского, являя пример верности своему долгу и высочайшей любви к Отечеству. Решая серьезные задачи национальной безопасности и глобальные вызовы современности, вы всегда проявляете внимание к вопросам простых людей, искренний интерес к проблемам наших сограждан - тех, кто нуждается в заботе и помощи", - говорится в поздравлении муфтия.

Глава ДСМР выразил особую признательность президенту за "конструктивную поддержку проектов и инициатив мусульманского сообщества России", отметив содействие президента "в строительстве Центра мировых религий, восстановлении множества мечетей, возрождении традиций братского военного духовенства и укреплении духовно-нравственных основ общества".

По его словам, "достигнутый в нашей стране высокий уровень межрелигиозного соработничества и государственно-религиозного диалога будет и в дальнейшем способствовать утверждению мира и гражданского согласия". "Российские мусульмане всегда поддерживали и будут поддерживать ваши инициативные меры по устойчивому развитию России, ее благополучию, недопущению распространения крайних идей, проявлений распрей и непонимания", - подчеркнул муфтий.

"Молитвенно желаем вам долгих лет жизни, новых успехов и плодотворных трудов во благо России и ее многонационального народа!" - заключил Крганов.