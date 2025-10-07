Набора в Дипакадемию на бакалавриат в следующем учебном году не будет

И.о. ректора академии Сергей Шитьков отметил, что это будет набор в МГИМО

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Дипломатическая академия МИД России не будет набирать абитуриентов на бакалавриат в следующем учебном году, это будет набор в МГИМО в общем порядке. Об этом заявил и.о. ректора Дипломатической академии Сергей Шитьков.

Ранее пресс-служба МГИМО МИД РФ сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров подписал приказ о присоединении Дипломатической академии МИД РФ к МГИМО. Ожидается, что процесс объединения завершится к 31 января 2026 года.

"На следующий год в Дипломатической академии, конечно, не будет набора на бакалавриат по тем направлениям подготовки, которые осуществлялись. Это будет набор в МГИМО в общем порядке, в общем режиме", - сказал Шитьков в интервью телеканалу "Россия-24", фрагмент которого размещен в Telegram-канале "Вестей".

Как ожидается, в результате реорганизации в МГИМО появится особое подразделение "Дипломатическая академия МГИМО МИД России" с функциями переподготовки и повышения квалификации кадров в интересах органов власти и управления РФ всех уровней в сфере международной деятельности.