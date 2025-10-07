ВЦИОМ: уход западных компаний не повлиял на жизнь большинства россиян

В опросе также зафиксировано снижение негативных ожиданий

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Уход западных компаний с российского рынка за три года практически не повлиял на жизнь большинства россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 65% опрошенных отметили, что приостановка работы иностранных брендов никак не сказалась на них или их семьях (2022 год - 39% ожидали, что не скажется). Сегодня сожаление об уходе западных компаний, как и три года назад, выражают 30% граждан.

Уверенность в том, что отечественные производители смогли заменить ушедшие бренды полностью или по большинству товаров, выразили 61% опрошенных. В 2022 году такого варианта придерживались 68%.

Чаще всего россияне в 2025 году сожалели об уходе IKEA (7%), автомобильных компаний и автозапчастей (6%) и McDonald’s (3%). При этом 45% заявили, что вовсе не переживают из-за ухода иностранных брендов, а 10% сообщили, что впервые слышат о приостановке их работы.

"В целом адаптация населения к новой конфигурации потребительского рынка состоялась и не привела к сколько-нибудь значимым потрясениям. Сохраняющиеся локальные дефициты, однако, требуют более сосредоточенной и эффективной работы нашей промышленности и более активной позиции государства", - отметил генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.

В опросе также зафиксировано снижение негативных ожиданий. Если в 2022 году 12% граждан предполагали, что уход иностранных компаний сильно повлияет на их жизнь, то в 2025 таких оказалось лишь 6%.

Об опросе

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 20 сентября 2025 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.