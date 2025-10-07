В Подмосковье почти 4 тыс. человек вступили в федеральный регистр доноров костного мозга

Пересадка костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток требуется пациентам с онкологическими, гематологическими, тяжелыми наследственными и другими заболеваниями

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. жителей Московской области вступили в федеральный регистр доноров костного мозга. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья, добавив, что стать донором может любой человек, не имеющий противопоказаний, в возрасте от 18 до 45 лет.

"Костный мозг - важнейший орган кроветворной системы, отвечающий за создание новых клеток крови. При различных заболеваниях клетки крови могут повреждаться, а их производство замедляться. Именно в таких случаях и проводится пересадка костного мозга. Донор отдает лишь 5% своих гемопоэтических стволовых клеток, которые восстанавливаются в короткие сроки, а нуждающийся в них человек получает шанс побороть болезнь. В регистре доноров костного мозга содержатся данные о генотипе людей, согласившихся стать донорами. Всего на данный момент в Московской области в регистр вступили уже почти 4 тыс. человек", - привели в тексте слова главного врача Московского областного центра крови Глеба Марнова.

В пресс-службе добавили, что пересадка костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток требуется пациентам с онкологическими, гематологическими, тяжелыми наследственными и другими заболеваниями.

Отмечается, что стать донором костного мозга может человек в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий противопоказаний. Специалисты рекомендуют вступать в регистр до 35 лет. Для того, чтобы стать частью регистра, необходимо оставить заявку на региональном портале госуслуг в разделе "Здоровье", после чего с заявителем свяжется сотрудник Московского областного центра крови для выбора даты визита.

Подчеркивается, что у потенциального донора костного мозга возьмут пробирку крови для проведения HLA типирования. С помощью этого анализа выясняется генетическая совместимость донора и пациента. Шанс совпадения невероятно мал и составляет 1:10000, поэтому так важно, чтобы в регистре было как можно больше доноров.