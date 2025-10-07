Гаглоев поздравил Путина с днем рождения

Президент Южной Осетии отметил роль российского лидера в защите народа государства от смертельной опасности

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ЦХИНВАЛ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, отметив его роль в защите югоосетинского народ от смертельной опасности и восстановлении исторической справедливости. Поздравительное послание опубликовано на официальном сайте главы закавказской республики.

"В этот знаменательный день хотел бы выразить вам самые искренние чувства уважения и глубокой благодарности. Именно с вашим именем народ связывает укрепление государственности, социально-экономическое развитие страны, защиту национальных интересов на международной арене, обретение веры в себя и будущность России. Южная Осетия бесконечно благодарна за все, предпринятое вами, чтобы защитить наш народ от смертельной опасности, восстановить историческую справедливость, поддержать послевоенное восстановление и развитие республики. Высоко ценим Ваше неизменно внимательное отношение, поддержку и помощь", - говорится в послании.

От имени руководства, народа Республики Южная Осетия и от себя Гаглоев поздравил Путина, пожелав ему крепкого здоровья и долголетия, неиссякаемой энергии, сил, побед и новых впечатляющих достижений на благо России.