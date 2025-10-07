В Харьковской области назвали тяжелой эвакуацию из Купянска

Власти не справляются без содействия ВСУ, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Anton Shtuka

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Проведение принудительной эвакуации из Купянска значительно усложнилось, власти Харьковской области уже не справляются без содействия ВСУ. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

"Продолжаются эвакуационные мероприятия. Очень тяжело продолжается эвакуация из Купянска, потому что фактически вывозим оттуда людей уже с помощью военных, Службы безопасности (СБУ), Национальной полиции", - сказал он в эфире украинского телемарафона.

По его словам, власти пытаются вести с населением коммуникацию о необходимости выезжать оттуда, где объявлена эвакуация. Однако, признает Синегубов, "кое-где люди могут прятать детей и избегать разными способами принудительных эвакуационных мероприятий".

На прошлой неделе он также сообщал, что власти готовятся расширить зону принудительной эвакуации населения.

Местные власти на Украине объявляют об эвакуации довольно часто из-за приближения линии фронта. 2 октября президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая" сообщил, что ВС РФ заняли две трети Купянска.