Госдума расширяет перечень детей-сирот, имеющих приоритет на получение жилья

Нововведения, как отмечают авторы инициативы, направлены обеспечение социальной справедливости для особо уязвимой категории граждан

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень детей-сирот, имеющих преимущественное право на получение жилья, включая тех, кто участвовал в специальной военной операции (СВО), а также в отражении вооруженных угроз на границе и в приграничных регионах России.

Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной в марте.

Предлагается внести изменения в закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", согласно которым дети-сироты и лица из их числа, участвовавшие в спецоперации на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, получат преимущественное право на предоставление жилья. Аналогичные гарантии будут распространяться на тех, кто выполнял задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в том числе в приграничных регионах, прилегающих к районам проведения СВО.

В пояснительной записке подчеркивается, что действующее законодательство уже предусматривает подобные меры поддержки для участников СВО, однако в нем отсутствует конкретизация в отношении лиц из числа детей-сирот, принимавших участие в отражении угроз на границе. Нововведения, как отмечают авторы инициативы, направлены на устранение этого пробела и обеспечение социальной справедливости для особо уязвимой категории граждан.