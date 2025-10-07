Правда ли, что вскоре россияне будут тратить на налоги больше половины доходов?

В статьях, сообщающих о резком росте отчислений, приведен универсальный расчет налоговой нагрузки для каждого работающего россиянина. Арифметика предельно проста: авторы пугающих сообщений складывают между собой ставки по нескольким налогам и сборам. Так, в расчете участвуют налог на добавленную стоимость (предполагается, что со следующего года его ставка будет равна 22%), налог на доходы физических лиц (13%) и 30% страховых, пенсионных и медицинских взносов.

Эксперты пояснили ТАСС, почему такой способ исчисления налогового бремени не может быть правильным.

"Налоговую нагрузку нельзя корректно посчитать простым сложением всех налогов, поскольку они имеют разные базы и разных конечных плательщиков, — комментирует старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин. — Пример с налогом на добавленную стоимость (НДС) и налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) хорошо это иллюстрирует. НДС уплачивается только с той части дохода гражданина, которая идет на потребление (налог заложен в цену товаров и услуг). НДФЛ же уплачивается со всего дохода, независимо от того, на что он направлен".

Эксперт отмечает, что аналогично нельзя суммировать НДФЛ с пенсионными, страховыми и медицинскими взносами. НДФЛ уплачивает сам работник (компания лишь выступает налоговым агентом), тогда как взносы — это издержки работодателя, которые начисляются сверх зарплаты и не относятся к расходам работника. Поэтому включать их в налоговую нагрузку гражданина некорректно.

По мнению Еремкина, налоговая нагрузка корректным образом может быть рассчитана путем суммирования всех уплаченных налогов за год и деления этой суммы на годовой доход. "Прямые налоги (НДФЛ, налог на имущество, транспортный и земельный налоги) рассчитываются легко, сумму можно найти в личном кабинете налогоплательщика, тогда как косвенные (НДС, акцизы, пошлины) нужно вычислять от примерного объема потребления. Очевидно, что налоговая нагрузка для каждого отдельно взятого гражданина может заметно отличаться", — заключает эксперт.

"Конечно, налоговая нагрузка на каждого россиянина разная, все зависит непосредственно от доходов, а также того имущества, которое у него есть", — соглашается Юлия Коваленко, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы, заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова. Эксперт разъясняет, что имущественные налоги, земельный налог и налог на транспорт будут зависеть от региона проживания, наличия льгот, а также самих объектов, которые находятся в собственности у конкретного гражданина. "По косвенным налогам необходимо отметить, что НДС тоже бывает разный, некоторые операции не облагаются НДС, — уточняет Коваленко. — Под ставку 10% попадают некоторые продукты питания, детские, а также медицинские товары. Остальные товары, работы и услуги облагаются по ставке 20%, полный перечень предусмотрен законодательством Российской Федерации". Складывать процентные ставки по разным видам налогов неразумно, например, НДС уплачивается с конкретного товара, работы и услуги, и это не означает, что ежедневно все пользуются одними и теми же услугами и товарами, заключает эксперт.

Отметим, что в настоящее время идет обсуждение предложения Минфина России об увеличении НДС на 2 процентных пункта с 2026 года. В случае принятия законопроекта стандартная ставка налога на добавленную стоимость составит 22%. При этом для социально значимых товаров сохранятся льготные ставки.

По словам Владимира Еремкина, в международном сравнении налоговый режим в России нельзя назвать жестким. "По НДФЛ у нас одна из наиболее щадящих ставок: во многих странах Европы, в США и Японии налоговые ставки заметно выше как по максимуму, так и в среднем, — уточняет эксперт. — Однако по НДС ситуация другая: ставка 22% выше, чем во многих странах ЕС, где в целом НДС традиционно высок и служит источником социальных расходов, и значительно выше, чем в большинстве стран Азии, Латинской Америки или Ближнего Востока, где ставки ниже. При этом уровень жизни в этих регионах также, как правило, ниже".