В ГД поддержали законопроект об освобождении от взысканий некоторых доходов инвалидов

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект об освобождении от взысканий доходов инвалидов в виде компенсаций за приобретение средств реабилитации и содержание собак-проводников.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой сенаторов во главе с первым заместителем председателя Совета Федерации Владимиром Якушевым в марте. Изменения предлагается внести в закон "Об исполнительном производстве", расширив перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Так, к ним предлагается отнести денежную компенсацию инвалидам или ветеранам за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации, протезы, компенсацию расходов на оплату проезда к месту получения либо изготовления технического средства реабилитации. Кроме того, от взысканий предлагается освободить доходы в виде компенсаций расходов инвалида на содержание, ветеринарное обслуживание и провоз собак-проводников.

"Особую актуальность данный вопрос приобретает в связи с необходимостью защиты от взыскания по исполнительным документам компенсаций, выплачиваемых лицам, принимающим или принимавшим участие в специальной военной операции, которые приобрели инвалидность в связи с полученными ранениями", - говорится в пояснительной записке.

Также законопроектом предлагается установить, что лица, выплачивающие зарплату должнику, будут обязаны указывать в расчетных документах взысканную по исполнительному документу сумму задолженности. В настоящее время они обязаны указывать только код вида дохода, в отношение которого не может быть обращено взыскание. Уточняется, что банки или кредитные организации смогут списывать средства должника только на основании указанных сведений. При этом предполагается, что нарушение требований со стороны лиц, выплачивающих зарплату должникам, повлечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Как отмечается в пояснительной записке, на практике нередки случаи, когда лица, выплачивающие зарплату должнику, не указывают код вида дохода или указывают его неверно. Это приводит к списанию в банке или иной кредитной организации средств из доходов, взыскание на которые не может быть обращено. "Это влечет наступление соответствующих негативных последствий для должника и, как следствие, претензии со стороны должника в адрес кредитной организации, осуществляющей обслуживание счетов должника", - следует из текста документа.