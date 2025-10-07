В программу реновации в Москве добавили еще девять площадок

Они расположены в восьми районах столицы, два из них - на месте расселенных домов

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Еще девять площадок в восьми районах добавлены в программу реновации в Москве, сообщил в своем канале в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

"Добавили в программу реновации еще девять площадок под строительство новых домов. Они расположены в восьми районах Москвы, два из них - на месте расселенных домов, включенных в программу. Будет построено больше 147 тыс. кв. м жилья. Это позволит расселить 30 старых домов и предоставить комфортные квартиры для 5,4 тысячи москвичей", - написал мэр.

Он добавил, что на сегодняшний день в программу реновации включено 5 176 домов общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживают порядка 1 млн жителей. Для строительства подобрано 837 площадок. Уже введено в эксплуатацию порядка 6,7 млн кв. м жилья, что позволит расселить около 1 400 старых домов. Еще 10,5 млн кв. м находится в стадии проектирования и строительства.

"С начала действия программы в новые квартиры переехали или находятся в процессе переселения свыше 235 тыс. человек", - заключил Собянин.