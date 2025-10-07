Статья

"Первые подобные поиски в регионе": под Красноярском десятый день ищут семью Усольцевых

В конце сентября в Кутурчинском Белогорье Красноярского края пропала семья из трех человек: Сергей, Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь Арина. Поиски продолжаются до сих пор. Для региона это первая операция такого масштаба. О шансах семьи Усольцевых — в материале ТАСС

Горы, тундра и тайга

С момента пропажи семьи Усольцевых идет десятый день. Активные поиски были начаты 2 октября. Группировка сначала составляла 60 добровольцев, но в тот же день была увеличена до 80. Сейчас семью ищут около 400 человек, а также ожидается пополнение за счет курсантов военной академии.

Урочище Буратинка, где ведется поиск, находится в окрестностях поселка Кутурчин, и это исходный пункт туристических походов по Кутурчинскому Белогорью — горному хребту в пределах Восточного Саяна.

Кутурчинское Белогорье — это скопление каменных глыб, образованных естественным путем. Горный хребет в Кутурчине — это скалы, где самая высокая точка достигает 1 876 м над уровнем моря. Находится хребет между рекой Маной и ее правым притоком. Там же темнохвойная тайга. А на отметках выше полутора тысяч метров — кедрово-пихтовое редколесье с участками тундры.

Как рассказали свидетели, перед походом глава семейства интересовался у управляющего базой отдыха путем прохода и маршрутами к горам Мальвинка и Буратинка. Он планировал непродолжительный поход. Со слов местной жительницы, она видела уходящую в лес семью с небольшими туристическими рюкзаками и в облегченной светлой одежде. Близкие родственники сообщили, что глава семьи хорошо ориентировался в горах и в лесу, ходил в длительные турпоходы, участвовал в сплавах и обладал туристическими навыками.

В поисках задействована проходимая техника. Как сообщили ТАСС в пресс-службе поискового отряда "ЛизаАлерт", авиация ждет подходящей для вылета погоды, а свои задачи уже отработал специалист по исследованию пещер и других природных подземных пространств, а также кинологический отряд ГУФСИН. Как сообщили ТАСС в региональном МЧС, в поисках группы из трех человек уже обследовали свыше 3 тыс. км дорог и тропинок.

По словам местного поисковика, рельеф в самой зоне поисковых работ стал для опытных добровольцев настоящим удивлением: "Для меня Кутурчины были открытием", — сообщила ТАСС руководитель красноярской общественной организации "Поиск пропавших детей" имени Оксаны Василишиной Светлана Торгашина. Она также рассказала, что в отличие от "Красноярских Столбов", которые находятся неподалеку от места поисков, Кутурчинское Белогорье имеет абсолютно другой рельеф.

По данным правоохранительных органов, в месте поисков семьи квадрокоптером были зафиксированы двое медведей.

Могли ли дикие животные растерзать семью?

На данный момент никаких следов присутствия семьи на исследованных участках горной тайги нет. Это подтверждают добровольцы и госведомства.

Спасатель и инструктор по туризму Михаил Штыб усомнился, что на семью могли напасть дикие звери: "Если человека задрало животное, то остаются следы. То есть это не просто так вот они бесследно пропали".

По словам местной туристки и мастера спорта по альпинизму Надежды Ивановой, в районе Кутурчинского Белогорья много сторожек и небольших домиков, где глава семьи мог сделать укрытие и ждать спасателей: "Да, они не со всеми удобствами, но укрыться там можно. Когда-то в том районе люди искали золото, поэтому строили небольшие избушки", — добавила Иванова. Но по словам Светланы Торгашиной, эти домики были осмотрены в первые два дня поисков, следов пребывания семьи обнаружить не удалось. В то же время по данным ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, семья Усольцевых не покидала на общественном транспорте территорию региона.

Есть ли шанс у семьи выбраться из леса?

"Это первые такие поиски в нашем регионе. Вся надежда на главу семьи, учитывая, что он опытный турист", — сказала Торгашина. Как поделился с ТАСС заслуженный спасатель России Дмитрий Коринный, с водой в тайге проблем быть не должно, а вот пропитание может стать проблемой. "Я хочу сказать, что неделя-две, и все уже будет не очень хорошо для ребенка", — отметил он. При этом Штыб рассказал, что, по статистике поисковых работ, уровень выживаемости у нескольких людей больше, чем у одного.

По словам Дмитрия Коринного, обычно активный поиск длится около двух недель. Он объяснил, что финансовый вопрос играет важную роль, потому долго подобные операции длиться не могут. При этом, как рассказал Михаил Штыб, в его практике самые продолжительные поиски длились 15 дней и закончились успешно. "Каждый раз решение о продолжении поиска принимается в индивидуальном порядке", — добавил он.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На месте работают наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.

Анастасия Давыденко, Александр Темнов