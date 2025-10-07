В НИИ Склифосовского извлекли арматуру из тела мужчины

Инородное тело не задело жизненно важные органы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Врачи центра НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского извлекли 60-сантиметровый железный стержень из тела 23-летнего пациента в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале института.

"Наш пациент упал на арматуру. Скорая помощь доставила его в Склиф вместе с металлическим стержнем в корпусе. Специалистам предстояло извлечь 60-сантиметровый железный стержень из тела пациента", - говорится в сообщении.

Инородное тело, несмотря на размер, не задело жизненно важные органы, уточнили в НИИ. Арматура незначительно повредила легкое и прошла через мягкие ткани. Тем не менее, находилась в опасной зоне, где расположены сердце и крупные сосуды.

В операционной работали сразу две хирургические бригады, чтобы не допустить кровотечения при удалении. Операция прошла успешно, пациент уже выписан.