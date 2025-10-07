В КБР процент отказов от вакцинации детей вырос до 4%

Министр здравоохранения региона Рустам Калибатов привел цифры смертности, связанные с распространением смертельно опасных инфекций

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 7 октября. /ТАСС/. Процент отказов от вакцинации детей в Кабардино-Балкарии (КБР) значительно вырос и в некоторых муниципалитетах составляет 4%, что является высоким показателем. В республике за последние годы умерли от коклюша, гриппа, кори десять детей в возрасте до одного года, об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов.

"Процент отказов от вакцинации в регионе в некоторых муниципалитетах составил 4%. Это крайне высокие цифры. И, к сожалению, это не медицинские противопоказания, а именно необоснованные доводы, казуистические возражения родителей от проведения вакцинации. И все мы должны помнить, что вакцинация - это не только личный выбор родителей, но и наша общая ответственность перед обществом", - отметил Калибатов.

Брифинг с участием ведущих экспертов в области вакцинации, эпидемиологии, представителей духовенства, общественных организаций и журналистов, прошел в 1-й нальчикской городской поликлинике. Министр здравоохранения региона привел цифры смертности, связанные с распространением смертельно опасных инфекций.

"До 2020 года в республике были единичные случаи смерти. <...> За последние пять лет уже 18 случаев от кори, коклюша, гриппа, в том числе десять детей до года. Конечно, это вызывает глубокую озабоченность и беспокойство, подчеркивает необходимость активных действий с нашей стороны. Мы понимаем, что каждый случай смерти ребенка от инфекции, которую можно было бы предотвратить с помощью вакцины, это трагедия", - добавил Калибатов.

Посредством видео-конференц-связи к брифингу присоединились также московские эксперты, которые отметили необходимость усиления информационной работы с родителями именно в кавказских республиках.

"Я считаю, что для вашего региона вакцинация важна больше, чем для любого другого. Мы знаем, что если есть больной знакомый, друг, родственник, то в мусульманском мире его принято посещать. <…> Это понятно, правильно и замечательно. Но тогда давайте защищать тех, кто не болеет. Более того, в семьях, как правило, живут близко бабушки, прабабушки, дети и тогда особенно важен коллективный иммунитет", - рассказал на встрече по ВКС профессор, доктор медицинских наук, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус.