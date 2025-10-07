Ганчев поздравил Путина с днем рождения

Глава Харьковской ВГА отметил, что жители региона гордятся главой государства, который вернул России силу и авторитет

Редакция сайта ТАСС

Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Жители Харьковской области гордятся главой государства, вернувшим России силу и авторитет, и поддерживают курс, который задает президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил в поздравлении президенту по случаю дня рождения глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

"Уважаемый Владимир Владимирович! От имени всех харьковчан и от себя лично поздравляю вас с Днем рождения. Для каждого жителя России важно знать, что рядом стоит лидер, готовый принимать самые трудные решения и брать на себя всю тяжесть ответственности за судьбу Родины. Мы гордимся работать под вашим началом и всегда готовы поддерживать курс, который вы задаете", - написал Ганчев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что мудрость, сила и стойкость главы государства - олицетворение сегодняшней России. "Вы сумели укрепить нашу страну, вернуть ей силу и авторитет, который сегодня признают во всем мире. Под вашим руководством страна выдерживает тяжелейшие испытания, уверенно идет вперед и защищает свои интересы", - добавил Ганчев.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года, сегодня ему исполняется 73 года. Свой день рождения он обычно проводит за работой, в том числе, пользуясь случаем, активно общается с зарубежными лидерами.