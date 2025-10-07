Эксперт Дацыков: в РФ нарабатывается нормативная база для защиты от БПЛА

Благодаря представителям отрасли ее можно оптимизировать, отметил директор компании "RuDrones. Беспилотные технологии"

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. В России уже есть нормативная база для защиты гражданских объектов от дронов, но благодаря представителям отрасли ее можно оптимизировать. Об этом ТАСС заявил руководитель организационного комитета EXPO.UAV директор компании "RuDrones. Беспилотные технологии" Дмитрий Дацыков.

"Идет наработка нормативной базы для использования изначально строго военных решений - у нас не было противодронных гражданских систем. Сейчас для защиты гражданских объектов у нас появилась нормативная база и мы стараемся кооперировать отраслевое сообщество, чтобы они выдавали свои варианты, как можно оптимизировать имеющуюся нормативную базу", - сказал он.

Всероссийский форум "Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем и коммерческая эксплуатация БАС" проходит в Санкт-Петербурге 7-9 октября. Участники обсуждают актуальные модели угроз для промышленных объектов и критической инфраструктуры, изменения нормативной базы и правового регулирования, источники финансирования, страхование и меры государственной поддержки в рамках нацпроекта "БАС". Также здесь презентуют передовые решения по обнаружению, подавлению и физическому перехвату дронов.